Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde oluşturulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

SİVAS TSO binasında gerçekleştirilen törene; TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve oda üyeleri katıldı.

"Bu çalışmanın burada karşılık göreceğine inanıyorum"

Açılışta konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin karşılık göreceğine inandığını ifade ederek, " Yine bir TOBB'un bizimle beraber yaptığı bir çalışmanın meyvelerini almak üzere açmış olduğumuz Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi buluşmasında hep beraberiz. TOBB'un her yaptığı aktivite içerisinde bulunmak için gayret sarf ediyoruz. Burada ulaşabildiğimizi düşünüyoruz. Bunu yapma sebebimiz bildiğiniz üzere üyelerimizin konforunu, üyelerimizin bilgiye, belgeye ulaşma imkanını önlerine sunmak amaçlı bunları gerçekleştiriyoruz. Gönül istiyor ki uyuşmazlıklar olmasın ama doğasında var. Hayat devam ediyorsa bazı uyuşmazlıklar olacaktır. Bizde bu merkezle bu uyuşmazlıkları kısa yoldan nakdin ve vaktin çok kıymetli olduğunu bildiğimiz üzere kısa yoldan çözümler bulunması amacıyla gerekse mensuplarımızın kendi içinden gerekse aralarında ki bu sorunları kendi çatımız altında çözmek amaçlı TOBB'un Barolar Birliği ile ve Adalet Bakanlığı ile beraber bir uygulama, bir çalışmadır. Ben bu çalışmanın burada karşılık göreceğine inanıyorum. Onun için buraya kadar bu çalışmaları getiren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

" Davalar uzun sürünce iç barış ve toplumsal huzurda sıkıntılar meydana geliyor"

TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, davaların uzun sürmesi nedeniyle iç barış ve toplumsal huzurda da sıkıntıların meydana geldiğini söyleyerek, " Hepimizin ortak şikayeti davalar artıyor, ihtilaflar artıyor. Fakat mahkemelerde ki yargılama süreci çok uzun sürüyor. Halbuki biz burada zannederiz ki bizde mahkemeler uzun sürüyor. Sanki Avusturalya'da çok iyi. Sanki Almanya'da bugün dava açarsanız bugün karar veriliyor. Hepsinin ortak şikayeti davalar çok uzun sürüyor. Uzun sürünce de hem iş barışı hem iç barış hem de toplumsal huzur da ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Biz de hemen toplantıdan sonra, tahkim ve arabuluculuk dediğimiz bu iki müessesenin Türkiye'ye kazandırılması noktasında bakanlıkta ciddi bir çalışma başlattık. Odalar Birliği o zamandan bu süreçlere destek verdi, çalışmalara katkıda bulundu. Bugün bilinen çözüm yolunun dışında iki hukuki müesseseyi Türkiye'ye birlikte kazandırmış oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından STSO binasında bulunan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı. - SİVAS