Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bursa'da Yatırım Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bursa'da Yatırım Görüşmeleri Gerçekleştirdi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Bursa'da yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla temaslarda bulundu. Otomotiv, havacılık ve sanayi kümelenmeleri konularında görüşmeler yapıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yatırım ve iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere Bursa'da ziyaretler gerçekleştirdi. Özdemir'e, Demirağ OSB yatırımcılarından Etrak Mühendislik Akıllı Taşıt ve Tarım Teknolojileri firma sahibi Saffet Çakmak eşlik etti. Başkan Zeki Özdemir ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile görüşerek Sivas-Bursa iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ziyarette ayrıca otomotiv sektörüne yönelik görüşmelerin yanı sıra havacılık ve sanayi kümelenmeleriyle iş birlikleri ele alındı. Özdemir, daha sonra Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu ve BTSO temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Demirağ OSB'nin potansiyeli ve yatırım fırsatları tanıtıldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Bursa ziyaretimiz sadece otomotiv alanında değil, havacılık ve diğer stratejik sektörlerde de yeni iş birliklerinin ve yatırım fırsatlarının kapısını aralayacaktır" dedi. - SİVAS

