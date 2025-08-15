Sivas'ta Temmuz Ayında Konut Satışları Artış Gösterdi

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Temmuz ayında konut satışları geçen yıla göre artarak 1.073 oldu. Satışların 460'ı birinci el, 613'ü ikinci el konutlardan oluştu.

Verilere göre 2024'ün Temmuz ayında 825 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında bin 73 konut satıldı. Bin 73 konutun 106'sını ipotekli satışlar, 967'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Temmuz ayında satılan bin 73 konutun 460'ını ilk satış 613'ünü ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
