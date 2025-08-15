Sivas'ta Temmuz Ayında Konut Satışları Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Temmuz ayında 825 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında bin 73 konut satıldı. Bin 73 konutun 106'sını ipotekli satışlar, 967'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Temmuz ayında satılan bin 73 konutun 460'ını ilk satış 613'ünü ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS