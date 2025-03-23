Sivas'ta Şubat Ayında Konut Satışları Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Şubat ayında 490 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 661 konut satıldı. 661 konutun 91'ini ipotekli satışlar, 570'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Şubat ayında satılan 661 konutun 242'sini ilk satış, 419'unu ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS