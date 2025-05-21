Sivas'ta Sıfır Pestisit ile Domates Hasadı Başladı

Sivas'ta Sıfır Pestisit ile Domates Hasadı Başladı
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Sivas'ta jeotermal enerjiyle işletilen cam serada kimyasal ilaç kullanılmadan üretilen domatesler, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı. 36 derecelik termal su kullanılan serada yıl boyunca domates verimi alınması planlanıyor.

SİVAS'ta 36 derecelik termal su kullanılarak kurulan ve en düşük enerji ile üretim yapma özelliği taşıyan cam serada domates hasadı başladı. Hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan 'sıfır pestisit' politikasıyla üretilen domatesler, yurt dışına ihraç ediliyor.

Sivas'ta, geçen yıl sonunda kurulan ve 41 bin metrekarelik alanda jeotermal enerji ile üretim yapan cam serada domates ihracatı başladı. Merkeze bağlı Yukarıyıldızlı köyü yakınlarında yer alan ve kentin en büyük cam serası olan tesis, 36 derecelik termal ısıyı kullanarak en düşük enerji ile işletilen sera olma özelliğini taşıyor. Yıl içinde yaklaşık 10 ay boyunca domates verimi alınacak olan tesiste üretilen ve kimyasal madde içermeyen domateslerin tümü Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Serada çoğunluğu kadın olmak üzere 50'ye yakın kişi istihdam ediliyor.

'İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPILIYOR'

Seranın proje koordinatörlüğünü yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, Sivas'ta ilk kez 2020 yılında seracılık faaliyetlerine başlandığını belirterek, "2020 yılında 'Sivas'ta sera olmaz' denildikten sonra bu 3'üncü seramız ve toplamda Sivas'ta 120 dönüm cam sera büyüklüğüne ulaşmış olduk. Şu anda bu seranın özelliği Hollanda tipi cam sera olması. Tamamen iyi tarım uygulamaları yapılıyor. Burada ilk olan özelliklerinden bir tanesi 36 derecelik jeotermal su ile Türkiye'nin en düşük enerjisiyle çalışabilme özelliğine sahip olması. Düşük bir enerji ile burada verim alabiliyoruz" dedi.

'SLOGANIMIZ SIFIR PESTİSİT'

Serada aynı zamanda böcek ve hastalıklara karşı da biyolojik mücadele yapıldığını belirten Yörük, "Burada bir zararlı böceği, faydalı böcekle baskı altında tutuyoruz. Dolayısıyla hiç kimyasal kullanmıyoruz. Son zamanlarda haberlerde sık sık duyduğumuz pestisit kalıntısından dolayı iade olan ürünlerimize burada rastlamak mümkün değil. Buradaki sloganımız sıfır pestisit ile domates üretimi. Buradaki üretimimizin tamamı yine Avrupa'ya ihraç oluyor. Avrupa'da başta Hollanda olmak üzere İtalya, Polonya, Romanya ve Almanya gibi ülkelere ihraç yapıyoruz. Bu yıl için şu anda 1600 ila 1800 ton arasında rekolte bekliyoruz. Bunun tamamını da Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Fidelerimiz 1 Ocak itibariyle dikilmişti. Kış ortasında dikilmesine rağmen bitkilerimizin ve ürünlerimizin performansı çok iyi durumda. Yaklaşık 10 ay boyunca domates ihracı gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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