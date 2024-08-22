Sivas'ta Salçalık Domates ve Biber Hasadı Başladı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bin bir emekle yetiştirilen salçalık domates ve biber hasadı başladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 'Salçalık Domates ve Salçalık Biber Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere 220 bin adet salçalık domates fidesi ve 110 bin adet salçalık biber fidesi dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında dağıtılan 220 bin adet salçalık domates fidesi ve 110 bin adet salçalık biber fidesi, toplamda 150 dekarlık alana ekildi. Çiftçiler tarafından özenle büyütülen ürünlerin hasadına başlandı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, çiftçileri ziyaret etti.

Proje kapsamında çiftçilerin aile ekonomisine katkı sağlamaları amaçlandı

İl Müdürü Seyit Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde daha ılıman iklim özellikleri gösteren ve belli bir sebze yetiştiriciliği kültürü olan Akıncılar ilçemizde tarımsal üretim risklerini azaltmak için yöreye uygun sebze çeşitlerinden salçalık domates ve biber yetiştiriciliği için il müdürlüğümüz tarafından proje hazırlanmıştır. Salçalık Domates ve Salçalık Biber Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Akıncılar ilçemizde bulunan Sebze Üreticiler Birliğine üye üreticiler ile alım garantili salçalık domates ve salçalık biber üretimi planlanmış olup, fide maliyetinin yüzde 75'ini Sivas Özel İdaresi karşılamıştır. Toplam 220 bin adet salçalık domates fidesi ve 110 bin adet salçalık biber fidesinin üreticilerimize dağıtımı yapılmıştır. 100 dekar alanda salçalık domates ve 50 dekar alanda salçalık biber fidesi dikimi yapılmıştır. Salçalık Domates ve Salçalık Biber Yetiştiriciliği Projesi ile bölgedeki üreticilerin üretim çeşitliliği artırılarak aile ekonomisine katkı sağlamaları amaçlanmıştır. Emek veren ve tarım ve hayvancılığımıza katkı sağlayan çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS