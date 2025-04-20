Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güçlü sağlık altyapısı ve önemli kaplıcaları ile şehrin, sağlık ve termal turizm alanında iddialı olduğunu ifade etti.

Şimşek, Sivas'ın bu alandaki potansiyelini daha iyi ortaya koymayı, mevcut tesisleri geliştirmeyi, yeni projelerle ulusal ve uluslararası alanda sağlık ve termal turizmde söz sahibi bir kent haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Sivas'ı sağlık turizminde hak ettiği yere taşımak için seyahat acentalarıyla birlikte var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sağlık ve termal turizm potansiyeliyle de dikkati çeken bir il olduğunu belirten Bağlıkaya, kentin sağlık turizminde uluslararası pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için ürün çeşitliliğinin artırılmasının da önemli olduğunu anlattı.

Bağlıkaya, TÜRSAB olarak Kangal Balıklı Kaplıca'yı özellikle sedef hastalıklarına yönelik kür merkezi olarak tanıtılacağını ve bu kapsamda acentaların özel ürünler geliştirerek pazarlama faaliyetlerini artıracağını vurguladı.

Proje kapsamında özellikle Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinde, Kangal Balıklı Kaplıca'nın hazırlanacak 21 gecelik kür paketleriyle Sivas'a uluslararası misafirlerin çekilmesini amaçladıklarını belirten Bağlıkaya, projeyle bölge ekonomisine önemli düzeyde döviz girdisi sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Toplantının ardından, Kangal Balıklı Kaplıca ve Sıcak Çermik bölgelerindeki otel ve termal tesislerin mevcut fiziki durumlarının değerlendirilmesi amacıyla saha gezisi düzenlendi.

Toplantıya, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Nacakoğlu ile TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri katıldı.