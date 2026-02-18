Sivas'ta yeni yılın ilk ayında 733 araç daha trafiğe girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl Aralık ayında 217 bin 26 olan motorlu kara taşıtı sayısı bu yılın ilk ayında 217 bin 759'a çıktı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 113 bin 101'ini otomobil, 38 bin 395'ini traktör, 32 bin 163'ünü kamyonet, 22 bin 13'ünü motosiklet, 6 bin 878'ini kamyon, 3 bin 138'ini minibüs, bin 318'ini otobüs, 753'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 730 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta bu yılın ilk ayında 4 bin 730 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 348'ini otomobil, 740'ını kamyonet, 348'ini traktör, 111'ini motosiklet, 65'ini minibüs, 88'ini kamyon, 24'ünü otobüs, 6'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı