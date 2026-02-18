Haberler

Sivas'ta yeni yılın ilk ayında 733 araç daha trafiğe girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı geçen yılın Aralık ayında 217 bin 26 iken, bu yılın Ocak ayında 217 bin 759'a yükseldi. İlk ayda 4 bin 730 aracın devri yapıldığı kaydedildi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 113 bin 101'ini otomobil, 38 bin 395'ini traktör, 32 bin 163'ünü kamyonet, 22 bin 13'ünü motosiklet, 6 bin 878'ini kamyon, 3 bin 138'ini minibüs, bin 318'ini otobüs, 753'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 730 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta bu yılın ilk ayında 4 bin 730 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 348'ini otomobil, 740'ını kamyonet, 348'ini traktör, 111'ini motosiklet, 65'ini minibüs, 88'ini kamyon, 24'ünü otobüs, 6'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

