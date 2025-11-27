Haberler

Sivas'ta Koyun ve Koç Dağıtımı Gerçekleşti

Sivas'ta Koyun ve Koç Dağıtımı Gerçekleşti
Güncelleme:
Yıldızeli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen törende, 250 koyun ve 10 damızlık koç hibe olarak dağıtıldı. Hane başı 50 koyun ve 2 koç verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yüzde 70'i hibe olarak 250 koyun ve 10 damızlık koç dağıtıldı, hane başı 50 koyun ve 2 koç dağıtılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Yıldızeli İlçemizde 'Koyun ve Koç Dağıtım Töreni' düzenlendi. Tören; Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Salih İnan, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

İnan burada yaptığı konuşmada, desteklere değinerek, "TÜLİP projesi (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi), kapsamında ilimiz Yıldızeli İlçesinde çekerek nehri havzası rehabilitasyonu amacı ile proje faaliyetleri 2021 yılında başlamış olup, 2022 yılı içerisinde tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 175 üreticiye 125 ton arpa tohumu, 2023 yılında 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu dağıtılmış ve 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında 300 adet kangal akkaraman koyunu ve 12 adet damızlık koç dağıtımı ile devam etmiştir. 2025 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında yüzde 70 hibeli hane başı 50 koyun ve 2 koç olmak üzere toplam 250 koyun 10 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilecek olup, projenin toplam bütçesi 7 Milyon TL'dir. Çeşitli desteklerle her zaman üreticilerimizin yanındayız. Projemizin üreticilerimize, İlçemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kura çekilerek üreticilere koyun ve koçlarının teslim edildi. - SİVAS

Haberler.com
