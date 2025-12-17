Sivas'ta kasım ayında 873 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki paylaştı.

Verilere göre geçtiğimiz yılın kasım ayında 832 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın ayını ayında 873 konut satıldı. Sivas'ta satılan konutların 111'ini ipotekli satışlar, 762'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta kasım ayında satılan konutların 397'sini ilk el satış, 476'sını ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS