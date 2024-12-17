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Sivas'ta Arıcılığı Geliştirme Projesi: 39 Arıcıya 780 Kovan Dağıtıldı

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Sivas'ta gerçekleştirilen 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' kapsamında 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle polen tuzaklı 780 kovan dağıtıldı. Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini vurgulayarak arıcılık sektörünün geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sivas'ta "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle polen tuzaklı 780 kovan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projesi kapsamında düzenlenen kovan dağıtım töreninde konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade etti.

Sivas'ın coğrafyasının tarım ve hayvancılığa elverişli olduğunu belirten Şimşek, "Sadece patates, şeker pancarı üretimine değil, aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile hububat üretimine de elverişli geniş tarım arazilerimiz, ormanlarımız ve meralarımız var." ifadesini kullandı.

Kentin arıcılıktaki potansiyeline dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimizde çeşitli bitki florası ve endemik bitkiler var. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz için de arıcılık yapanların ve üretimin artması gerekiyor. En çok bal üretimi ilimizde yapılıyor ancak kayıtlar başka illerde olduğu için biz alt sıralarda gözüküyoruz. Resmi olarak olmasa da en çok üretim ilimizde gerçekleşiyor. İlimizde yeteri kadar potansiyelin olduğu görüyoruz ve artması içinde bu gibi projelere ihtiyacımız var. Yapılan desteklerle potansiyelimizin daha da artacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Sivas'ta 301 bin arılı kovanımız var"

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Sivas'ın arıcılıkta işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci, bal üretimi bakından ise dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

Göçer arıcılarla Sivas'ın bal üretiminde birinci sırada yer aldığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Çiçek balı üretimde de birinci sıradayız. İlimizde şu anda 301 bin arılı kovanımız ve 2023 verilerine baktığımızda 6 bin 500 ton bal üretimimiz var. Bu potansiyeli daha da artırmak için bakanlığımıza proje hazırladık. Proje kapsamında yaklaşık 780 kovan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kovanlarımızın bedellerinin yüzde 75'i Bakanlığımız tarafından hibeli, yüzde 25'i ise çiftçi katkılı olarak karşılandı. Projemiz, merkez kuzey bölgesinde yer alan Ovacık, Alahacı, Gümüşdere, Kurtlapa, Yakupoğlan ve Yıldız köyleri ile Gürün ilçemizde depremden zarar gören arıcılarımızı kapsayan bir proje."

Konuşmaların ardından proje kapsamında 39 arıcıya polen tuzaklı 780 boş kovan dağıtıldı.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli, protokol üyeleri ve arıcılar katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Ekonomi
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