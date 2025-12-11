Sivas'ta arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Sivas'ta Gazibey bölgesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, müdürlük Sivas'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Gazibey arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işinde tamamlanan mühendislik hizmetleri sonrası inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü ifade ederek, projede şu ana kadar yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirtti.

Çalışma alanında toplulaştırma oranının yüzde 45 olduğunu ve 120 kilometre stabilize kaplamalı tarla içi yol yapıldığını vurgulayan Balta, "Sivas Gazibey arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işinin tamamlanması ile ulaşım problemi olan ve kullanılamayan tarım arazisi kalmayacak, üreticimiz daha büyük parsellerde, daha gelişmiş tarım teknikleri ile üretim yapacaktır. Bu sayede yakıt maliyeti yüzde 30 azalacaktır. Yapılan çalışmaların Sivas'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.