Sivas'ta Ağustos ayında konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün ağustos ayında 811 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında bin 56 konut satıldı. Bin 56 konutun 110'unu ipotekli satışlar, 946'sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Ağustos ayında satılan bin 56 konutun 435'ini ilk satış 621'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS