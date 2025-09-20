Haberler

Sivas'ta Ağustos ayında konut satışları arttı

Sivas'ta Ağustos ayında konut satışları arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sivas'ta 2024 yılının Ağustos ayında 1.056 konut satıldı. Bu satışların 435'ini ilk satış, 621'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün ağustos ayında 811 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında bin 56 konut satıldı. Bin 56 konutun 110'unu ipotekli satışlar, 946'sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Ağustos ayında satılan bin 56 konutun 435'ini ilk satış 621'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü

Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı

Yeşil ışığı yaktı! Volkan Demirel geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.