Sivas'ta 8. Tarım ve Gıda Fuarı açıldı

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarı törenle açıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarı törenle açıldı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan alanda gerçekleştirilen açılışta konuşan Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

İklim değişikliği ve pandemi döneminde gıdanın öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Öztürk, "Dünyadaki üretim alanlarının daralmasıyla gıda arzında çok ciddi sorunlar meydana geldi. Bundan kaynaklı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde tarım alanında 1 metrekare alanımızın üretim dışı kalmaması talimatını verdi. Bu anlamda Sivas'ta sektör temsilcileri üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Öztürk, Sivas'ın tarımda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Sivas bitkisel, tarımsal ve hayvansal üretimde iyi bir noktada. Yüzölçümümü bakımından ülkemizin en büyük ikinci ili olan şehrimiz, tarımsal ve hayvansal üretimi daha üst noktalara taşımak için azim ve kararlılık gösteriyor." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şehrin üretim merkezi haline gelmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Üretimin artması durumunda şehrin fuar alanına ihtiyaç duyacağını dile getiren Bilgin, bu noktada belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Tarım aletleri ve gıda ürünlerinin yer aldığı fuar, 10 Eylül'e kadar açık kalacak.