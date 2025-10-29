Haberler

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısında Yüzde 23 Artış

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısında Yüzde 23 Artış
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2025 Ocak-Eylül döneminde yolcu sayısının geçen yıla göre yüzde 23 arttığını açıkladı. İç hatlarda 388 bin, dış hatlarda ise 5 bin 962 yolcu kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak- Eylül döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024'ün Ocak-Eylül döneminde 316 bin 761'i iç hatlara, 4 bin 624'ü ise dış hatlara olmak üzere 321 bin 385 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in aynı döneminde 388 bin 91'i iç hatlara, 5 bin 962'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 394 bin 53 kişi faydalandı. Yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
