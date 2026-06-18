Haberler

Sivas'ta mayıs ayında ihracat yüzde 33 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Sivas'ın mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyon 415 bin dolara yükseldi. Ocak-mayıs dönemi ihracatı ise 32 milyon 102 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM'den derlenen verilere göre Sivas'ta ihracat 2026'nın mayıs ayında 2025'in aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kentte 2025'in mayıs 5 milyon 567 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 33 oranında artarak 7 milyon 415 bin dolara yükseldi.

Sivas'ta bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat ise 32 milyon 102 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sivas'ın ihracat yaptığı sektörler içerisinde çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, mücevher, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayi, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve yer alıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu

15 yaşındaki çocuk araçta saatlerce mahsur kaldı! Hayat mücadelesi veriyor

15 yaşındaki çocuk bu araçta bulundu! Hayat mücadelesi veriyor
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi

Arap ülkesinden radikal karar! 15 yaş altına resmen yasaklandı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi