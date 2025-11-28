Şişecam, 90. Yaşını Kutluyor: Türkiye'nin Cam Sanayisinde Dönüm Noktası

Cumhuriyet döneminin ilk sanayi hamlelerinden biri olarak Türkiye İş Bankası öncülüğünde 1935'te kurulan Şişecam, 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla cam sanayisini millileştirmek amacıyla hayata geçirilen Şişecam, 400 kişilik kadroyla başladığı üretim yolculuğunu bugün 4 kıtada, 13 ülkede faaliyet gösteren 47 üretim tesisi ve 23 bin çalışanla sürdürüyor.

Gaz lambası ve ilaç şişesi gibi cumhuriyetin ilk yıllarında öncelikli ihtiyaçları karşılamak üzere üretime başlayan Şişecam, zamanla cam ve kimyasallar alanındaki yatırımları, ileri teknoloji kullanımı ve güçlü AR-GE çalışmaları sayesinde küresel ölçekte sektörün önde gelen üreticileri arasında yer aldı.

Şirket, 34 farklı milletten çalışanı ve 23 dili kapsayan çok kültürlü yapısıyla sahip olduğu insan kaynağını ve kurumsal zenginliğini tüm paydaşları için sürdürülebilir bir değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren Şişecam, cam ev eşyası ve krom kimyasalları segmentlerinde dünya lideri konumundayken, düz cam ve cam ambalaj alanlarında dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olarak öne çıkıyor. Soda külü üretiminde ise dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri konumunda bulunuyor.

Şirket, 90 yıllık kurumsal geçmişinden aldığı güçle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda yetkin insan kaynağı, stratejik işbirlikleri, üretim kalitesi, ürün çeşitliliği ve teknolojiye dayalı rekabet gücüyle farklılaşırken, küresel ölçekte ilk 3 oyuncudan biri olma hedefi doğrultusunda ilerleyişini sürdürüyor.