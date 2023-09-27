Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Oktay Sezgin atandı

Oktay Sezgin, Selman Demirel'den görevi devraldı. Demirel, uzun yıllar görev yaptığı ilde en iyi şekilde hizmet ettiğini belirtirken, Sezgin ise Şırnak tarımını daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Oktay Sezgin, görevi Selman Demirel'den devraldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen görev değişiminde konuşan Demirel, uzun yıllar görev yaptığı ilde en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi.

Demirel, görevi devrettiği Sezgin'in il tarımını daha da ileriye taşıyacağına emin olduğunu belirtti.

Sezgin de 4 yıldır görev yapan Demirel'e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de görev yaptığını aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızla ve tüm tarım paydaşları ile dayanışma ve istişare anlayışı içerisinde Şırnak tarımını daha üst seviyelere çıkarmak adına samimiyet ve gayretle çalışacağız."

Devir teslimde Demirel, Sezgin'e çiçek takdim etti.