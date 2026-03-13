Şırnak'ta maden sahası ihale edilecek

Şırnak'ta bulunan bir maden sahası, ruhsatın satış yoluyla devri kapsamında ihale edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan maden sahasının ruhsatın satış yoluyla devri kapsamında ihalesi yapılacak.

Dosya bedeli 15 bin lira, geçici teminat bedeli 3 milyon lira olan sahanın ihalesi, 31 Mart saat 15.00'te Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.