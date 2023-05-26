Şırnak'ta petrol sahasında yeni kuyudan yoğun petrol çıktı

ŞIRNAK Valisi Osman Bilgin, Şehit Esma Çevik petrol sahasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Dün de çok şükür artezyen dediğimiz bir su kuyusundan çıkan su derecesinde, çok yoğun petrol çıktı. Bu bizim için çok sevindirici. Kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamadadır. Rakam verme şansımız yok ama mevcut kuyuların 4-5 hatta 10 katı büyüklüğünde bir kuyu" dedi.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlattı. Çalışmalarla 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alındı. Kuyulardan günlük 10 bin varil üretimin elde edildiği Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda açılan 1 artezyen kuyusundan petrol çıktı. Vali Osman Bilgin, çıkan petrolün diğer kuyuların 10 katı büyüklüğünde olduğunu ifade ederek, "Şehit Aybüke Yalçın Sahası, Gabar bölgesi ülkemizin gelişimi açısından her yönüyle umut verici. Hem ekonomisi açısından hem de ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından önemli. Petrol zengini bir iliz ve artık şunu diyebiliyoruz; Şırnak bir petrol şehridir. Burada çok ciddi çalışmalar var. Sadece Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda çalışma yapılacak ama Şehit Esma Çevik sahası, Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21'inci kuyu açıldı. Dün de çok şükür artezyen dediğimiz bir su kuyusundan çıkan, su derecesinde çok yoğun bir petrol çıktı. Bu bizim için çok sevindirici. Kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamadadır. Bu çok yeni bir kuyu, rakam verme şansımız yok ama mevcut kuyuların 4-5 hatta 10 katı büyüklüğünde bir kuyu" diye konuştu.