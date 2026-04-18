Şırnaklı çiftçi devlet desteğiyle bütün arazisine meyve fidanı dikti

Şırnaklı çiftçi, devletten aldığı destekle 25 dönüm arazisine meyve fidanları dikti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde devletin yüzde 70 hibesinden yararlanan çiftçi, 25 dönüm arazisinin tamamında meyve fidanları dikti. Hem kaymakamlık hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında hayata geçen projeyle 3 çiftçi arsasında cennet hurması, ayva ve armut fidanları dikti. Devlet desteğiyle Bursa ilinden getirilen fidanlar, Şırnak dağlarında toprakla buluştu. Çiftçi İdris Öter, yıllardır boş arazisini değerlendirmek için devletten destek talep ettiğini ve talebinin olumlu karşılandığını söyledi. İlçede yüzde 70 hibeli bir proje olduğunu belirten Öter, "Sağ olsunlar hem Kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran, hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Salih Aktaş ve ekibi bize destek verdi. 25 dönüm üzerinde şimdi fidan dikimi yapıyoruz. İnşallah 3 yıl sonra verimini alacağız. Sürekli destek çıkan kurum amirlerimize çok teşekkür ederim. Destek verilirse köylünün tamamı boş arazisini değerlendirecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı