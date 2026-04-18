Şırnaklı çiftçi devlet desteğiyle bütün arazisine meyve fidanı dikti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çiftçi, devletin sağladığı yüzde 70 hibe desteği ile 25 dönüm arazisine cennet hurması, ayva ve armut fidanları dikti. Çiftçi İdris Öter, bu destek sayesinde yıllardır boş duran arazisini değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde devletin yüzde 70 hibesinden yararlanan çiftçi, 25 dönüm arazisinin tamamında meyve fidanları dikti. Hem kaymakamlık hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında hayata geçen projeyle 3 çiftçi arsasında cennet hurması, ayva ve armut fidanları dikti. Devlet desteğiyle Bursa ilinden getirilen fidanlar, Şırnak dağlarında toprakla buluştu. Çiftçi İdris Öter, yıllardır boş arazisini değerlendirmek için devletten destek talep ettiğini ve talebinin olumlu karşılandığını söyledi. İlçede yüzde 70 hibeli bir proje olduğunu belirten Öter, "Sağ olsunlar hem Kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran, hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Salih Aktaş ve ekibi bize destek verdi. 25 dönüm üzerinde şimdi fidan dikimi yapıyoruz. İnşallah 3 yıl sonra verimini alacağız. Sürekli destek çıkan kurum amirlerimize çok teşekkür ederim. Destek verilirse köylünün tamamı boş arazisini değerlendirecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakere tarihi belli oldu

Savaş bitiyor mu? Yeni müzakere tarihi belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki

2-2'lik beraberlik sonrası Sadettin Saran'a demediğini bırakmadı

Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

Bu takımı kim durduracak?
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki

2-2'lik beraberlik sonrası Sadettin Saran'a demediğini bırakmadı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi