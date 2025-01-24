Sirena Marine İşçileri 3 Şubat'ta Greve Çıkmaya Hazırlanıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Sirena Marine yat ve tekne fabrikasında toplu iş görüşmelerinde yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde işçiler, 3 Şubat'ta grev yapmaya hazırlanıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bin 200 sendikalı işçinin çalıştığı Sirena Marine yat ve tekne fabrikasında işçiler adım adım greve gidiyor. Geçen yılın son çeyreğinde başlayan toplu iş görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması, ardından arabulucu döneminde de Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası ile işverenin anlaşamaması üzerine fabrika işçileri geçen hafta grev kararı almıştı. İşçilerin bir süredir fabrikada ve yemekhanede eylemlerini sürdürdüğü Sirena Marine'de geçen hafta yapılan görüşmelerin ardından 3 Şubat'ta greve çıkılması kararı alınmıştı. Fabrikada yetkili olan Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası, geçtiğimiz salı günü fabrikadaki panolara grev kararını asmıştı. Fabrikada uzlaşma olmaması halinde işçiler 3 Şubat sabahı greve çıkacak. - BURSA