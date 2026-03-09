Haberler

Sırbistan, petrol ihracatını geçici olarak yasakladı

Güncelleme:
Sırbistan hükümeti, petrol ve motor yakıtı türevlerinin ihracatını 19 Mart'a kadar geçici olarak yasakladı. Hükümet, kararın amacının iç piyasayı korumak ve olası yakıt kıtlığını önlemek olduğunu belirtti.

Sırbistan hükümeti, petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm türevlerinin ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığından, hükümetin bugün düzenlenen olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda alınan kararla petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm petrol türevlerinin ihracatının 19 Mart'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Dedovic Handanovic, devletin hem vatandaşları hem de ekonomiyi korumak adına çalıştığını bildirdi.

Petrol ve türevlerinin tüm ulaşım yollarıyla ihracatını 19 Mart'a kadar yasaklama kararının alındığını duyuran Handanovic, "Bu tarihten sonra yeni kararlar alacağız. Bu yasağın amacı, dünya piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar nedeniyle iç piyasada yaşanabilecek yakıt kıtlığını ve fiyat artışlarını önleyerek yerel pazarı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hükümetin 19 Mart'tan sonra piyasa koşullarına göre yeni kararlar alabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
