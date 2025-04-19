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Sinop'taki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 79 Bin 414'e Ulaştı

Sinop'taki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 79 Bin 414'e Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sinop'ta Mart 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 414'e ulaştı. Bu araçların %47,3'ü otomobil, %20,3'ü motosiklet ve %13,2'si traktör olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 motorlu kara taşıtları haber bülteni verilerine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 79 bin 414'e ulaştı.

Sinop'ta Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 79 bin 414 adet taşıtın yüzde 47,3'ünü (37 586) otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 13,2'sini traktör, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sinop'ta Mart ayında 446 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre 185 adet arttı. Sinop'ta Mart ayında 25 farklı otomobil markasından 123 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında bin 568 adet taşıtın da devri yapıldı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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