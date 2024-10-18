Sinop'ta Uluslararası Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Boyabat ve Durağan Meslek Yüksekokulları tarafından Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, farklı üniversitelerden akademisyenler ile Türkiye Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) Başkanı Kadir Başoğlu katıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin halk ile üniversite arasındaki işbirliğinin artırılması noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yeni dünya düzeninde bilgi arayışının önemine dikkati çeken Özarslan, şunları kaydetti:

"Burada bilim insanına doğru yönelme var. Çok güzel bir birleşme ve buluşma. Buradan çok ürünler ortaya çıkacak. Devletimizin, hükümetimizin arzuladığı şey de bu buluşmalar, istişareler. Buna biz sistem yaklaşımı diyoruz. Bu sempozyum sonucunda çıktılar oluşacak. Bir araya geldiğimiz için sempozyum sonucunda dönüşüm olacak. Sanayici buradan farklılıkları yakalayacak, dünyayı görecek önerileri değerlendirecek, avantajlarını hissedecek. Akademisyenler de buradan kazançlı çıkacak."

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise akademisyenler olarak eğitim, öğretim faaliyetleri yürütmenin yanında, topluma karşı görevlerinin de olduğuna vurgu yaptı. Bu tür faaliyetlerin buna örnek teşkil ettiğini kaydeden Taşdemir, "Üniversitelerde bu tür faaliyetlerin olması gereklidir. Bunlar arttıkça bu bir kültür haline gelecek. Bunların hepsi hocalarımızın, öğrencilerimizin akademik çalışmalarına katkı sunacak bizim de bilimsel kapasitemizde kaldıraç görevi görecek. Üniversitemizin akademik seviyesini de bu şekilde daha da yukarıya çıkaracağız." diye konuştu.

İki gün sürecek sempozyumda toprak sanayi, sürdürülebilir inşaat teknolojileri, sağlık, gıda, beslenme, tarım, haritacılık ve afet gibi konular ele alınacak.

Sempozyumun ilk günü toprak sanayi ve sürdürülebilir inşaat teknolojileri konularıyla ilgili oturumlar yapıldı.