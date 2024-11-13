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Sinop'ta Su Ürünleri Kontrol Denetimleri Yapıldı

Sinop'ta Su Ürünleri Kontrol Denetimleri Yapıldı
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Türkeli ve Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, su ürünleri kontrol denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde hamsilerin yasal boyutlarda olduğu ve av yöntemlerinin mevzuata uygun olduğu tespit edildi. Sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Sinop Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince su ürünleri kontrol denetimleri gerçekleştirildi.

Türkeli ilçesine Güzelkent Limanında gerçekleşen denetimlerde, avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boyutlarda olduğu belirlendi. Ayrıca, denetimler sırasında av araçları ve kullanılan yöntemlerin de mevzuata uygun olduğu tespit edildi.

İlçe tarım ve orman müdürlükleri, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması ve av yasalarına uyulması adına denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Denetimler, deniz ekosisteminin korunmasına ve balıkçılığın uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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