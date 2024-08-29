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Sinop'ta Palamut Avı Sezonu Başlıyor

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Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, palamut avcılığı için hazırlıkların tamamlandığını ve bu sene palamutun geçen seneye göre daha bol olduğunu belirtti.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, "Bu sene Eylül 1 dediğimiz gün palamut avcılığına başlayacağız inşallah. Çok çok iyi gözüküyor palamutçuluk. Denizde şu andaki belirtiler geçen senekinden 50 kat daha palamut var gibi gözüküyor" dedi.

Sinop'un önemli balıkçılık merkezlerinden biri olarak bilinen kentinde, balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, 1 Eylül için hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek açıklamalarda bulundu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, bu sene geçen seneye göre palamut avcılığının olacağını belirterek, "Bu sene sezon öncesi ağlarımızı almaya başladık, tayfalarımız da geldi. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceğiz inşallah. Bu sene Eylül 1 dediğimiz gün palamut avcılığına başlayacağız inşallah. Çok çok iyi gözüküyor palamutçuluk. Denizde şu andaki belirtiler geçen senekinden 50 kat daha palamut var gibi gözüküyor. 100 tane alan çaparilerimiz var şu anda çok daha büyük balık gördüklerini söylüyorlar. Biz de denize çıktığımız zaman göreceğiz inşallah. Palamut yönünde bu sezon çok verimli olacağını düşünüyoruz. Çünkü, belirtiler çok iyi. Geçen sene palamut yoktu zaten ama hamsi boldu. Bu sene de onun yerini palamut ile dolduracağız gibi gözüküyor. Hamsi için yorum yapmak şimdiden çok erken. Çünkü, bu balık bol olduğu zaman hamsiyi değirmen gibi öğütüyor. Bir balığın büyümesi için zaten bir kilograma ulaşması için en az 22 kilogram net hamsi yemesi gerekiyor, ya da istavrit yemesi gerekiyor" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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