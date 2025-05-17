Sinop'ta Nisan Ayında Konut Satışları Artış Gösterdi

Sinop'ta Nisan Ayında Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan ayında Sinop'ta 265 konut satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları 97 adet arttı. Merkez ilçede 64 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sinop'ta Nisan ayında 265 konut satıldı.

Nisan ayında Sinop genelinde konut satışları 265 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre 97 adet arttığı görüldü.

Sinop Merkez ilçesinde Nisan ayında 64 adet konut satıldı. Sinop Merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 24,2 oldu.

Nisan ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 35 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre 24 adet arttığı görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 73 adet artarak 230 adet oldu. Nisan ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,8 oldu.

Nisan ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 33 adet artarak 107 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 40,4 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 64 adet artarak 158 adet olarak gerçekleşti. Sinop'taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 59,6 oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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