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Sinop'ta su ürünleri üretimine yakın takip

Sinop'ta su ürünleri üretimine yakın takip
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaykıl köyü açıklarında bulunan midye yetiştiriciliği tesisinde hasat çalışmalarını denetledi. Müdür Fatih Önlem, sürdürülebilir su ürünleri üretimi ve sektörün ekonomiye katkısını vurguladı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sinop'ta sürdürülen su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri kapsamında Yaykıl köyü açıklarında bulunan midye yetiştiriciliği tesisinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İl Müdür Yardımcısı Hacı Yusuf Parlak ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, tesiste yürütülen midye hasadı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alındı. İncelemelerde üretim süreci değerlendirilirken, hasat faaliyetleri de yerinde gözlemlendi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, midye yetiştiriciliğinin sürdürülebilir su ürünleri üretimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, sektörün Sinop ekonomisine de değerli katkılar sunduğunu ifade etti.

Önlem, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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