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Sinop'ta Mesleki Eğitim Projesi Protokolü İmzalandı

Sinop'ta Mesleki Eğitim Projesi Protokolü İmzalandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Proje, öğrencilere mesleklerin önemini aktararak geleceğin ustalarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Herkesin Bir Mesleği Olmalı", "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" projesi protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ile Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan tarafından 3 yıllığına iş birliği protokolü imzalandı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen iş birliği protokolü, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman tarafından onaylanarak, yürürlüğe girdi.

"Herkesin Mesleği Olmalı", "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" proje amaçları doğrultusunda düzenlenecek öğrenci hareketlilikleri, gezi, toplantı, seminer ve benzeri eğitim-tanıtım faaliyetlerinde, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı arasında yapılan iş birliği ile mesleklerin toplumdaki önemini ve değerinin öğrencilere aktarılması, öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışabilecekleri meslekler hakkında bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, " 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışı ile sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak, öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ilçemizin ve ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak, en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Yapılan bu protokol ile mesleki eğitimin önemini öğrencilere aktararak, geleceğin ustalarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Mesleki eğitimde mevcut 132 olan öğrenci sayımızı, protokol kapsamında yapılacak olan faaliyetler ile daha da artırıp, ilçemiz ve ülkemiz istihdamına katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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