Sinop'ta konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Sinop'ta konut satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kent genelinde 246 konut satılırken, iş yeri satışları 11 adet olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı Şubat ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri bültenine göre Sinop'ta konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 52 adet artarak 246'ya ulaştı. Aynı dönemde kent genelinde 11 iş yeri satışı gerçekleşti. İş yeri satışlarının 2'si ilk el, 9'u ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında en fazla konut satışı 75 adet ile merkez ilçede gerçekleşti. Bu rakam, Sinop genelindeki toplam konut satışlarının yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İpotekli konut satışlarında da artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre 18 adet artış yaşanan ipotekli konut satışları 45 olarak açıklandı. Böylece ipotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 18,3 oldu. İpotekli satışların 20'si ilk el, 25'i ise ikinci el konutlardan oluştu.

İpotekli satışların dışında kalan diğer konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre 34 adet artarak 201'e yükseldi. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 81,7 olarak kaydedildi.

Sinop'ta ilk el konut satışları da artış gösterdi. Şubat ayında ilk kez satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 23 adet artarak 107'ye ulaştı. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 43,5 oldu.

İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre 29 adet artarak 139 olarak gerçekleşti. Böylece Sinop'ta toplam konut satışlarının yüzde 56,5'ini ikinci el konutlar oluşturdu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı