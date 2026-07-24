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Sinop'ta 334 üreticiye 65 milyon TL hibe desteği

Sinop'ta 334 üreticiye 65 milyon TL hibe desteği
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Sinop'ta Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 334 üretici, sera, yem karma makinesi, ot toplama makinesi, silaj makinesi, arıcılık kovanı ve ahır yapımı gibi yatırımlar için toplam 65 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Desteklerle kırsal üretimin güçlendirilmesi ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 334 üreticiye toplam 65 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen KDAKP'nin 2026 yılı 1. Hibe Çağrı Dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Yatırım kapsamında temin edilen makine ve ekipmanların üreticilere teslimatına da başlandı. Proje kapsamında Sinop genelinde 334 üreticinin sera, yem karma makinesi, ot toplama makinesi, silaj makinesi, arıcılık için kovan ile ahır yapımı yatırımlarına toplam 65 milyon TL hibe desteği verilecek. Desteklerle kırsal alanda üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlanan hibe desteklerinin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Sinop tarımına katkı sağlayacak yatırımların artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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