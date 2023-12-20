Sinop'ta kilosu 50 liradan satılan kış armudu yoğun ilgi görüyor

Sinop genelinde 'kış armudu' olarak bilinen, mayhoş tadı ve ince kabuğuyla sevilen bu armuda Sinoplu vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Meyve satıcısı Cemalettin Ergül, fiyatın kalitesine göre normal olduğunu belirtti.

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi armut, Sinop'ta kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.

Sinop genelinde 'kış armudu' olarak bilinen, mayhoş tadı ve ince kabuğuyla sevilen bu armuda Sinoplu vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Meyve satıcısı Cemalettin Ergül, "Bu armudu Erfelek Balı köyünden alıp satıyorum. Tadı müşteriler tarafından çok beğeniliyor. Sadece yemek için alanların yanında, bu armudun turşusunu ve pekmezini yapanlar da var. İlk 35 liradan aldık, 40 liraya sattık; yakın zamanda 45 liraya aldığımız için şimdi 50 liraya satıyoruz. Fiyat, kalitesine göre çok normal. Bu yüzden müşterilerin rağbeti değişmedi" dedi.

Sinop'ta yetişen kış armudu müşteriler tarafından yoğun ilgi görürken, armut almaya gelen müşteriler kış armudunu severek yediklerini söyledi. - SİNOP