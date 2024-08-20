Sinop'ta Karadeniz Bölgesi'nin En Büyük Orman Deposu Açıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen ay açılan Tarakçı Orman Deposu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olduğu belirtildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve muhtarlar ile birlikte, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olma özelliğine sahip Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Tarakçı Orman Deposu'nu ziyaret etti.

23 Hektar alanda kurulu, 120 bin metreküp emval kapasitesine sahip orman deposu sahasında incelemelerde bulunan Vali ve beraberindekiler, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Orman deposunun, Türkiye'deki en büyük 5 orman deposundan biri olduğu da öğrenildi.

Toplam 230 dönüm alana sahip olan Ayancık Tarakçı Orman Deposu, geçen Temmuz ayında hizmete açılmıştı. - SİNOP