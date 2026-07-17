Sinop'ta haziranda 224 konut, 17 iş yeri satıldı

Sinop'ta haziran ayında 224 konut ve 17 iş yeri satıldı. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 39 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran Ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Haziran ayında Sinop genelinde 224 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 39 adet azaldı. Sinop Merkez ilçesinde haziran ayında 46 konut satılırken, merkez ilçenin il genelindeki toplam konut satışlarındaki payı yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Haziran ayında il genelinde toplam 17 iş yeri satışı yapıldı. Bu satışların 3'ünü ilk el, 14'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 5 adet artarak 37'ye yükseldi. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 16,5 oldu. İpotekli satılan konutların 19'u ilk el, 18'i ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Diğer konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre 44 adet azalarak 187'ye geriledi. Diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 6 adet azalarak 103 oldu. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 46 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre 33 adet azalarak 121'e düştü. İkinci el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 54 olarak kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı