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Sinop'ta fahiş fiyat denetiminde 7 ihlale 27 bin 811 TL ceza kesildi

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Sinop'ta 1-30 Eylül tarihleri arasında fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimlerinde 122 firmada 4 bin 378 ürün incelendi, 7 ihlal tespit edildi. İhlaller nedeniyle işletmelere toplam 27 bin 811 TL idari para cezası uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketle mücadele kapsamında eylül ayında 122 firmada 4 bin 378 ürün denetlendi. Denetimlerde tespit edilen 7 ihlal nedeniyle toplam 27 bin 811 TL idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 122 firmadaki 4 bin 378 ürün incelenirken, 7 ihlal tespit edildi. İhlaller nedeniyle işletmelere toplam 27 bin 811 TL idari para cezası uygulandı. Valilik açıklamasında, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiketle karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden şikayette bulunabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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