MUSTAFA USTA

Sinop'ta ekmeğe zam geldi, 240 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. Sinop'ta fırın işleten Sinan Özdoğru, "Eskiden 210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyata tepki gösteriyor. Doğal olarak vatandaşlara 8 lira fazla geliyor" dedi. Fırına ekmek almaya gelen Serpil Kaplan ise "Ekmek pahalı. Her şey pahalı. Markete gidiyoruz, soyuluyoruz. Fırına geliyoruz, soyuluyoruz. Kendimi soyguna uğramış gibi hissediyorum" diye konuştu.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sinop Esnaf Odaları Birliği'nin belirlediği yeni tarifeye göre ekmeğin gramı 210'dan 240'a, fiyatı da 5 liradan 8 liraya yükseldi.

"EKMEĞE DE ZAM GELMESİ ZATEN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA KAÇINILMAZDI"

Sinop'ta fırın işleten Sinan Özdoğru, şöyle konuştu:

"Eskiden 210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyata tepki gösteriyor. Doğal olarak vatandaşlara 8 lira fazla geliyor. Bugün hayat şartlarında en ucuz ekmekti. Ekmeğe de zam gelmesi zaten günümüz şartlarında kaçınılmazdı. O da geldi. Bugün poğaça ve simit de 8 lira. Bugün 90 gram simit, 90 gram poğaça 8 lira olduğu yerde ekmeğin de 8 lira olması normal. Una, mayaya, elektriğe, suya, işçi maliyetlerine zam geldikçe mecburen fırıncı da ekmeğe zam yapmak zorunda. Bizim eski işlerimiz yok, eski kazançlarımız da yok. Eski kar marjımız da kalmadı zaten, çünkü maliyetler arttı."

"KENDİMİ SOYGUNA UĞRAMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Fırına müşteri olarak gelen Serpil Kaplan, "Ekmek pahalı. Her şey pahalı. Markete gidiyoruz, soyuluyoruz. Fırına geliyoruz, soyuluyoruz. Kendimi soyguna uğramış gibi hissediyorum. İnsanların çığlıkları duyulmuyor. Çığlık atanlar, gidip aynı partiye oy veriyor. 'Açız' diyenler, bizden yardım bekleyenlerle konuşuyorsunuz, düzenden memnunlar. Ne diyeyim daha? Şaka gibi ama gülünmüyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz" dedi.

Fırına ekmek almaya gelen Erol Korkmaz ise "Bunu alan var, alamayan var. Zaten hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. İnsanların da alım gücü maalesef artık yok, bitti. Hayat şartı çok zor. Dolar, benzin, mazot aldı başını gidiyor" diye konuştu.