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Sinop'ta balık satış noktaları denetlendi, kurallara aykırı duruma rastlanmadı

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Sinop'ta balık satış noktaları denetlendi, kurallara aykırı duruma rastlanmadı
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026-2027 su ürünleri avcılığı sezonuyla kent genelindeki perakende balık satış noktalarında denetim yaptı. Balıkların yasal boy standartları, mevzuat, hijyen ve satış koşulları incelendi; kurallara aykırılık bulunmadı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri avcılığı sezonunun başlamasıyla birlikte perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından kent genelindeki perakende satış yerleri mercek altına alındı. Denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların yasal avlanabilir boy standartlarına ve ilgili mevzuata uygunluğu ile hijyen ve satış koşulları detaylı şekilde incelendi.

Denizlerden sofralara ulaşan su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde tüketicilere sunulmasını hedefleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerçekleştirilen son denetimlerde kurallara aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Ekipler, sağlıklı gıda arzının temini için denetimlerin av sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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