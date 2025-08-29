Sinop'ta 40 Kişiye Geçici İstihdam Fırsatı

Sinop il genelinde 40 kişiye geçici istihdam imkanı sağlanacağı açıklandı.

İşkur'dan yapılan açıklamada, "Sinop İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 27 Ağustos tarihinde imzalanan protokolle, kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda toplam 40 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenecektir. Başvurular 01-05 Eylül 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr ve ALO 170 hattı üzerinden alınacak. Katılımcılar noter kurası ile belirlenecek olup kura 10 Eylül 2025'te çekilecektir. Program, 22 Eylül 2025'te başlayıp 21 Mart 2026'da sona erecektir" denildi.

Programa başvurmak isteyenlerin; İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, başka bir SGK bildirimi bulunmamak, vergi mükellefi veya emekli olmamak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak ve hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmamak şartlarını sağlaması gerekiyor. - SİNOP