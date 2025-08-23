Sinop'ta 2025 Nisan-Haziran Döneminde Yapı İzinleri Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta 2025 yılının Nisan-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 86, daire sayısı ise 623 oldu.

Yapı belgesi düzenlemeye yetkili idareler tarafından verilen ruhsatlarda toplam yüzölçümü 76 bin 139 metrekare olarak kaydedildi. Bunun 56 bin 449 metrekaresi konut alanı, 7 bin 100 metrekaresi diğer alan, 12 bin 589 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 52, daire sayısı ise 358 oldu. Bu belgelerin toplam yüzölçümü ise 45 bin 432 metrekare olarak belirlendi.

Sinop yapı izin istatistikleri (2025 Nisan-Haziran):

