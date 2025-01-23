Sinop'ta 2024 Yılı Konut Satışları Artış Gösterdi

Sinop'ta 2024 yılında toplam 3 bin 16 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2024 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilen bilgiye göre, 2024 yılında Sinop'ta toplam konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 2,2 artarak 3 bin 16 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 34,0 azalarak 254 adet olurken, diğer konut satışları yüzde 7,7 artarak 2 bin 762 adet olarak kayıtlara geçti.

Sinop Merkez ilçesinde ise 2024 yılında 840 adet konut satıldı. - SİNOP