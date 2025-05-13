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Sinop'ta 20 Kişi İçin İşgücü Uyum Programı Başladı

Sinop'ta 20 Kişi İçin İşgücü Uyum Programı Başladı
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Sinop İŞKUR ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle, temizlik ve bakım-onarım alanında çalışacak 20 kişi için İşgücü Uyum Programı (IUP) başlatıldı. Başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınacak ve kura 21 Mayıs'ta yapılacak.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) ile Sinop İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle başlatılan İşgücü Uyum Programı (IUP) kapsamında 20 kişi istihdam edilecek.

İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik temizlik, bakım-onarım gibi alanlarda çalışacak 20 kişi, belirli süreli olarak görevlendirilecek. Programa başvurmak için 18 yaşını doldurmuş, İşkur'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ayda sigortalı çalışmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Kadınlar, öğrenciler, engelliler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların başvuruları da teşvik ediliyor. Programa katılanlara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak ve kısa vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular başladı, kura 21 Mayıs'ta

Başvurular, 13-17 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR internet adresinden veya ALO 170 hattı üzerinden alınacak. Programa katılacak kişiler, 21 Mayıs'ta yapılacak kura ile belirlenecek. Program 2 Haziran 2025'te başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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