Sinop Mantısı Esnafları Maliyet Artışından Şikayetçi

MUSTAFA USTA

Sinop mantısı lokantası işleten Osman Şen, "Sigorta, maaşlara gelen zamlar, tereyağına gelen zam, cevize gelen zam, yoğurda gelen zam. Mantıda sadece kıyma yok ki. Un geçen sene 100 liraydı 500 liraya çıktı. Kıyma çok arttı, 100 liraydı 300 liraya kadar çıktı" dedi. Sinop mantısı lokantası işleten Songül Balgül ise, "Piyasaya bakarsak hiç nefes alacak zamanımız yok. Kepengi indirip gideceğiz" diye konuştu.

Yöresel işaret alarak tescillenen Sinop mantısı lokantası işleten esnaflar, maliyetlerinin yükselmesinden şikayet etti.

"45 GÜN FRANSA'DA KALDIM, GELDİM AMA GELDİĞİMDE ORTALIK KARIŞMIŞ HALDEYDİ"

Lokanta sahibi Osman Şen şunları söyledi:

"Kıymanın kilogramı şanda 300 TL. Fransa'ya giderken kıyma 200 liraydı. Geldiğimde 300 lira olmuş. Her hafta 20 lira zam gelmiş. 45 gün Fransa'da kaldım, geldim ama geldiğimde ortalık karışmış haldeydi. Ne olduğunu anlayamadım. Sadece kıyma değil hayat şartları diyelim. Sigorta, maaşlara gelen zamlar, tereyağına gelen zam, cevize gelen zam, yoğurda gelen zam. Mantıda sadece kıyma yok ki. Un geçen sene 100 liraydı 500 liraya çıktı. Kıyma çok arttı, 100 liraydı 300 liraya kadar çıktı. Ceviz 50 liraydı 150 lira oldu. Tereyağı 100 liraydı 200 lira oldu. Her şey arttı. Biz bu artışlara göre zam yapamıyoruz. Geçen sene sezonda mantının porsiyonu 70 liraydı, şu anda 120 lira. Onu da bugün yaptık. 115 liraydı normalde. 15 gün önce 90 liraydı. İdare edebildiğimiz sürece fiyatlara zam yapmamaya çalışıyoruz ama artık idare şartı da kalmadı."

"NE KADAR GELİRİM VARSA BİR O KADAR DA GİDERİM VAR"

Lokanta işleten Songül Balgül ise şunları söyledi:

Biz kıymayı almaya 150 liradan başladık şu anda 330 lira. Biz mantıyı piyasadan biraz daha düşük veriyoruz. Bu bizim tamamen zararımıza. İşletmemde ne kadar gelirim varsa bir o kadar da giderim var. Mecbur çalışıyoruz. 3 tane çocuk var, 2'si okuyor. 6 ay daha çalışırım ondan sonrası ne olur bilmiyorum. Seçimlerden sonra ne olacak ne gidecek? Piyasaya bakarsak hiç nefes alacak zamanımız yok. Kepengi indirip gideceğiz. Günde bin 500 lira cirom varsa bunun yarısı gider. Bu dükkanın kirası var, doğal gazı var, elektriği, suyu var. Çalışan ücreti de var. Aylık 10, 15 bin kazancım varsa bu zaten vergisi falan derken elime kalıyor 2 bin 500, 3 bin lira. Bu parayla da geçinmeye çalışıyoruz. Benim karım yok."

"MALİYETLER ÇOK YÜKSEK"

Sinop mantısı lokantası işleten Ufuk Topal ise, "Şu an en basitinden soğan bile 20 lira. Kıyma zaten 330 lira. Mantının içindeki malzemeler çok maliyetli. Bir şey kazanıyor muyuz, hayır. Maliyetler çok yüksek" dedi.