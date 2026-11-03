Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop İl Özel İdaresi'nin 2027 bütçe taslağı İl Genel Meclisi onayına sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Özel İdaresi'nin 2027 bütçe taslağı İl Genel Meclisi onayına sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Özel İdaresi'nin 2027 mali yılı bütçe taslağı İl Genel Meclisi onayına sunuldu. Toplantıda Genel Sekreter Yahya Çınkıl meclis üyelerine bilgi verdi; taslağın şehrin geleceğine yönelik hizmetlerde yol haritası olduğu vurgulandı.

Sinop İl Özel İdaresi'nin 2027 mali yılı bütçe taslağı, İl Genel Meclisi'nin onayına sunuldu.

İl Genel Meclisi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2027 mali yılı bütçe taslağı hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, hazırlanan bütçe taslağının detayları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Bütçenin yalnızca gelir ve gider kalemlerinden ibaret olmadığına dikkat çekilerek, şehrin geleceğine yönelik hizmetlerin planlanmasında önemli bir yol haritası olduğu vurgulandı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının korunması, hukukun gözetilmesi, üretimin desteklenmesi ve mevcut imkanların vatandaşların hizmetine sunulması anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

2027 mali yılı bütçe taslağının, İl Genel Meclisi'nde yapılacak değerlendirme ve onay sürecinin ardından şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Konya'nın silah köyünde şalvarlı kadınların atış günü! Çekinerek başladılar, sayıları 100'lere çıktı

Şalvarlarıyla poligona çıkıyorlar! Köyde sayıları 100'lere ulaştı
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı