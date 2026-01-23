Haberler

Orta Karadeniz, emekli yoğunluğuyla dikkat çekiyor

Orta Karadeniz, emekli yoğunluğuyla dikkat çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop, her 100 aktif sigortalı çalışanına 117 emekli ile Türkiye'nin en mutlu şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. SGK verilerine göre ilde 56 bin 780 sigortalı çalışan bulunurken, emekli sayısı 66 bin 189 olarak kaydedildi.

SAMSUN (İHA) – Türkiye'nin en mutlu şehirlerinin başında gelen Sinop'ta her 100 aktif sigortalı çalışan başına 117 emekli düşüyor. Kentte 56 bin 780 sigortalı çalışan bulunurken, 66 bin 189 emekli yer alıyor. Samsun, Amasya ve Ordu'da ise emekli sayısı, çalışan sayısına yakın seyrediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 Ekim ayı verilerine göre 226 bin 957 nüfuslu Sinop'ta toplam 56 bin 780 sigortalı çalışan, 66 bin 189 emekli bulunuyor. Türkiye genelinde 81 il arasında Sinop haricinde emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu 4 il yer alıyor. Verilere göre Sinop'ta her bir çalışan başına yaklaşık 1,17 emekli düşüyor. Başka bir ifadeyle her 100 çalışana yaklaşık 117 emekli denk geliyor.

Öte yandan Orta Karadeniz'de bulunan illerden Samsun'da 376 bin 796 çalışan ve 321 bin 222 emekli bulunurken, bu rakam her 100 çalışana yaklaşık 85 emekli düştüğünü gösteriyor. Amasya'da 89 bin 376 çalışana karşılık 85 bin 369 emekli yer alırken, her 100 çalışana yaklaşık 96 emekli düşüyor. Ordu'da ise 189 bin 135 çalışana karşılık 170 bin 558 emekli bulunuyor ve her 100 çalışana yaklaşık 90 emekli denk geliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu