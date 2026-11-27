Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Dikmen ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 7 üreticiye, yüzde 70 hibe destekli çift başlıklı süt sağım makineleri teslim edildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Makinalı Süt Sağım Projesi" kapsamında, hayvancılık işletmelerinin modernizasyonuna ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik destekler sürüyor. Proje çerçevesinde Dikmen ilçesinde hayvancılık faaliyetlerini sürdüren 7 üreticiye çift başlıklı süt sağım makinesi desteği sağlandı.

Dikmen Kaymakamı İslam Timur ve Dikmen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, süt sağım makineleri üreticilere teslim edildi. Makinelerin maliyetinin yüzde 70'i Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanırken, yüzde 30'u ise üretici katkısıyla finanse edildi.

Proje kapsamında üreticilerin iş gücü ve zaman kaybının azaltılması, süt sağım işlemlerinin daha modern ve hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi, süt üretiminde kalitenin yükseltilmesi ve hayvancılık işletmelerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı