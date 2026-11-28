Sinop Ayancık'ta 20 yetiştiriciye yüzde 70 hibeli süt sağım makinesi dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Ayancık ilçesinde Makineli Süt Sağım Projesi kapsamında 20 yetiştiriciye yüzde 70 hibeli çift başlıklı süt sağım makinesi dağıtıldı. Makinelerle üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi ve sağımın daha hijyenik koşullarda yapılması hedefleniyor.
Sinop'un Ayancık ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen Makineli Süt Sağım Projesi kapsamında 20 yetiştiriciye yüzde 70 hibeli çift başlıklı süt sağım makinesi dağıtıldı.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, ilçede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren 20 yetiştiriciye yönelik makine dağıtımı, Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Yüzde 70 hibe desteğiyle yetiştiricilere teslim edilen çift başlıklı süt sağım makineleriyle üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi, sağım işlemlerinin daha hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi ve süt üretiminde verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında sağlanan makine desteğiyle hayvancılık işletmelerinin modern üretim tekniklerine geçişine katkı sunulması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.