Sındırgı'da susam alım töreni gerçekleştirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle susam alım töreni düzenlendi.

Bölgedeki susam üreticilerinin desteklenmesi ve yerel tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması amacıyla Pürsünler Mahallesi'nde yapılan etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Akın ve Sak'ın birer konuşma yaptığı program, ilk ürünlerin tartılması ve alım işlemlerinin başlatılmasıyla sona erdi.