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MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış

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Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "seçim yenilgisinin en önemli nedeninin ekonomi" olduğuna yönelik söylemlere tepki gösterdiği iddia edildi.

"SEÇİM YENİLGİSİNİN ALTINDA SİYASAL NEDENLER VAR"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Şimşek'in toplantıda, "Günah keçisi sadece ekonomi değil. Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var. Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyon ile mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alım gücü artmaz" çıkışını yaptığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞİMŞEK'E DESTEK

Şimşek'in uygulanan ekonomi yönetiminin "aynen devam etmesi gerektiği" değerlendirmesinin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimşek'e destek verdiği" ve "Ekonomi politikasına devam. Enflasyon hedefi gerçekleştirilmeli, toplum rahatlatılmalı" yanıtını verdiği iddia ediliyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Yürütme Kurulu Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

EVO20 :

akp'nin kaybetmesinin asıl nedeni kibirleri! akp teşkilatlarının kendini vatandaştan üstün görmesi! vatandaşın istediği kararların tam tersinin alınması başta mültecilerin ülkeye doldurulması ve zamlar!

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Mehmet Dinç:

sen kibir görmemişsin

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Mehmet Bey siz AKPlisiniz herhalde bilemem ama partiden değilseniz hiçbir kurumda yerde sizin hakkınızı savunan, işinizi yapan yok!

yanıt22
yanıt1
Mutlu Can:

Mehmet dinç muhtemelen kendi kibrinden bahsediyor. Evet AKP kadar egosu yüksek kimse yok bu ülkede.

yanıt23
yanıt1
haksız mıyım:

illerde valiler her hafta vatandaşla beyaz masa toplantısı yapıyor, canı isteyen gidip birebir ilin valisine derdini anlatabiliyor. bu mu kibir? sen ak partiden önceki dönemde bırak valiyi 2 pırpır astsubaya selam veremezdin. ne boş konuşuyorsunuz

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ender özden:

Hukukun üstünlüğü ilkesinin terki asla dile gelmiyor. O cesaret yok olmaz. Adil bir yönetim olmadan, hukuk ilkelerine dönmeden bu iş çözülmez..

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Mehmet Dinç:

ve beyin koşarak uzaklaşır.

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Luckyboom:

Adam en azından eğitimli, acı reçete de uyguluyor olsa şirazesi kaymış bir ekonomik sistemi rayına oturtmaya çalışıyor. Ekonomi bilgisi olmadan kendisini ekonomist ilan eden ve ekonominin sorumlusu benim diyen, sistemi bu hale getiren reyize kimse laf edemediğin için faturayı bu adama kesmeye çalışıyorlar. Vallaha bunlar akıllanmaz.

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DİLAVER Kalyon:

Sanki ekonomiyi bu hale Mehmet Şimşek getirdi. Adam en kaz devraldı.

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Allahın Kulu:

Hala enkaz! Bir gelişme yok! Demekki ortada ciddi bir yanlış, ciddi bir sorun var!

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