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Mehmet Şimşek: Hanehalkının enflasyon beklentileri iyileşti

Mehmet Şimşek: Hanehalkının enflasyon beklentileri iyileşti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 3,4 puan iyileştiğini, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin bu iyileşmeyi desteklemesini beklediklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi. Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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